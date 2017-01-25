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Канделаки: «Показ матчей Ла Лиги? Для всех нас эта тема – боль»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Россия: мнение
Сегодня, 21:42 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что канал пока не транслирует матчи чемпионата Испании в силу высокой стоимости прав на показ:

«Испания — это, конечно, отдельная история. „Класико“, Месси…

Мы просчитали экономическую эффективность чемпионата Испании. Что с ним произошло? Раньше, когда “НТВ-Плюс” покупал права на трансляцию этого чемпионата, была согласована определенная сумма, которая устраивала все стороны соглашения и, вероятно, могла быть амортизирована только при показе на тематических каналах. Когда мы стали с точки зрения „экономики“ эфирного телеканала взаимодействовать с лигой, то там произошли две вещи: серьезно изменились финансовые и коммерческие условия продажи прав и пришла другая команда. Понятно, что новая метла по-новому метет, и они сказали: „А почему мы не как АПЛ?“ Решили, что это будет стоить столько-то. Кроме того, они понимали, что в мире цена на трансляции растет, а Россию никто не воспринимает как отдельный специализированный рынок, которому нужно сделать стоимость меньше, чем остальным.

Мы в таком случае смотрим и анализируем цифры российского телесмотрения. При всем уважении к Ла Лиге и отдельно Эль Класико, которое как концерт Rolling Stones – все его хотят посмотреть, — цифры не феноменальны. Они не отбиваются и не окупаются. При той-то стоимости прав их было трудно окупить, но тогда можно было, наверное, сослаться на имидж. Но на „Матч ТВ“ все тщательно считается и анализируется, поэтому сложилось на данный момент так, как сложилось. Мы продолжаем с испанцами переговоры, но очень мешает прийти к соглашению очень высокая цена на права. Очень. Скажем так, речь идет о миллионах долларов. Для всех нас эта тема – боль. Я очень хочу, чтобы мы показывали матчи Ла Лиги, потому что понимаю, какую маркетинговую кампанию могли бы на этом построить, но мы все тщательно считаем и именно поэтому не оставляем надежду и на получение предложения с корректной стоимостью прав, и на показ трансляций».

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