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Моуриньо: «Уход Шнейдерлина и Депая - шанс для Туанзебе»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Туанзебе Аксель
Сегодня, 21:52 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо сообщил, что 19-летний защитник резервной команды «красных дьяволов» Аксель Туанзебе близок к тому, чтобы получить шанс в главной команде

«Он может принять участие в грядущих матчах. Мы потеряли Шнейдерлина и Депая, которые сами получали мало игровых минут.

Но они были игроками команды, поэтому Аксель - один из парней академии, который близок к тому, чтобы получить место в главной команде.

Нам нужно подтягивать его, чтобы он набирался опыта, чтобы он адаптировался на случай, если его помощь понадобится нам в предстоящих матчах».

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