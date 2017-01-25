«Сампдория» объявила о расторжении контракта с Кассано
Сегодня, 22:03 | Источник: ФК "Сампдория" | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий Антонио Кассано и «Сампдория» договорились о расторжении контракта.
Трудовое соглашение между сторонами было расторгнуто по обоюдному согласию. 34-летний игрок отныне является свободным агентом и сможет присоединиться к любому клубу, пожелавшему видеть форварда в своих рядах, даже после закрытия трансферного окна.
Стоит отметить, что для поддержания формы Кассано позволили тренироваться с молодежной командой «Сампдории».
Другие материалы по теме:
11:37 Официально Коутиньо продлил контракт с «Ливерпулем» 36
09:49 Официально Ромеу продлил контракт с «Саутгемптоном» 1
Вчера
13:25 Официально Вилькер продлил договор с «Тереком» 4
13:16 Слухи «Барселона» предложит Месси контракт до 2022 года 56
12:59 Слухи «Ювентус» продлит контракт с Дибалой на этой неделе 8
23 января 2017
16:57 Официально Фото Пулишич продлил контракт с «Боруссией» 5
22 января 2017
21 января 2017
12:52 Яковлев покинул «Анжи» 19
Или войдите через