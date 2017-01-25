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«Сампдория» объявила о расторжении контракта с Кассано

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Контракты, Сампдория, Кассано Антонио
Сегодня, 22:03 | Источник: ФК "Сампдория" | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий Антонио Кассано и «Сампдория» договорились о расторжении контракта.

Трудовое соглашение между сторонами было расторгнуто по обоюдному согласию. 34-летний игрок отныне является свободным агентом и сможет присоединиться к любому клубу, пожелавшему видеть форварда в своих рядах, даже после закрытия трансферного окна.

Стоит отметить, что для поддержания формы Кассано позволили тренироваться с молодежной командой «Сампдории».

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