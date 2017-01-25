«Сампдория» объявила о расторжении контракта с Кассано

Нападающий Антонио Кассано и «Сампдория» договорились о расторжении контракта.

Трудовое соглашение между сторонами было расторгнуто по обоюдному согласию. 34-летний игрок отныне является свободным агентом и сможет присоединиться к любому клубу, пожелавшему видеть форварда в своих рядах, даже после закрытия трансферного окна.

Стоит отметить, что для поддержания формы Кассано позволили тренироваться с молодежной командой «Сампдории».