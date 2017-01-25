«Ювентус» - «Милан»: стартовые составы
Сегодня, 22:06 | Источник: Твиттер ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом».
«Ювентус»: Нето, Барцальи, Бонуччи, Ругани, Асамоа, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
«Милан»: Доннарумма, Абате, Сапата, Романьоли, Антонелли, Куцка, Локателли, Бертолаччи, Бонавентура, Бакка, Сусо.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что ранее первым полуфиналистом Кубка Италии стал «Наполи».
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