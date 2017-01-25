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Куртуа поддержал Кейлора Наваса

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Реал, Куртуа Тибо, Навас Кейлор
Сегодня, 22:14 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа, которого в СМИ сватают в «Реал» грядущим летом, поддержал стража ворот «сливочных» Кейлора Наваса, переживающего не лучший отрезок в карьере:

«Навас - это взрывной вратарь, он быстр, обладает хорошими рефлексами. Он долгое время был травмирован, а форму всегда трудно набирать.

Я тоже проходил через это, а уже на Евро сыграл на высоком уровне».

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