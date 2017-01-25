Куртуа поддержал Кейлора Наваса
Сегодня, 22:14 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Голкипер «Челси» Тибо Куртуа, которого в СМИ сватают в «Реал» грядущим летом, поддержал стража ворот «сливочных» Кейлора Наваса, переживающего не лучший отрезок в карьере:
«Навас - это взрывной вратарь, он быстр, обладает хорошими рефлексами. Он долгое время был травмирован, а форму всегда трудно набирать.
Я тоже проходил через это, а уже на Евро сыграл на высоком уровне».
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