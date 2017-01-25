«Сельта» - «Реал»: стартовые составы
Сегодня, 22:27 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании между «Сельтой» и «Реалом».
«Сельта»: Альварес, Мальо, Кабрал, Ронкалья, Кастро, Диас, Радойя, Васс, Аспас, Бонгонда, Гвидетти.
«Реал»: Касилья, Данило, Каземиро, Рамос, Начо, Иско, Кроос, Ковачич, Асенсио, Роналду, Бензема.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, первая встреча 1/4 финала, проходившая на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу», завершилась победой «Сельты» (2:1).
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