Рейтинг@Mail.ru

«Сельта» - «Реал»: стартовые составы

Матч: СельтаСельта-:-РеалРеал
Начало матча: Сегодня, 23:15
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:27 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании между «Сельтой» и «Реалом». 

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кабрал, Ронкалья, Кастро, Диас, Радойя, Васс, Аспас, Бонгонда, Гвидетти.

«Реал»: Касилья, Данило, Каземиро, Рамос, Начо, Иско, Кроос, Ковачич, Асенсио, Роналду, Бензема.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, первая встреча 1/4 финала, проходившая на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу», завершилась победой «Сельты» (2:1).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22:22 «Ливерпуль» - «Саутгемптон»: стартовые составы 1
22:06 «Ювентус» - «Милан»: стартовые составы 5
20:44 «Эйбар» - «Атлетико»: стартовые составы 3
19:00 «Динамо» и «Дунайска Стреда» сильнейшего не выявили 7
Александр Чистяков
Ремонтада или смерть?
​«Реал» постарается исправить ситуацию в противостоянии с «Сельтой», чтобы выйти в полуфинал Кубка Короля, а «Соккер.ру» предлагает набор ремонтад мадридцев в новом веке.
Комментариев: 6
01:14 Видео ПСЖ разгромил «Бордо» и вышел в финал Кубка Лиги 4
00:46 Видео «Наполи» минимально одолел «Фиорентину» и вышел в полуфинал Кубка Италии 44
Вчера
23:56 Видео Марокко побеждает и отправляет Кот-д'Ивуар домой 16
23:55 Видео ДР Конго побеждает Того и выходит в плей-офф с 1-го места в группе 3
22:34 Видео Суд посчитал приемлемыми действия работников канала, сравнивших игроков «Реала» с гиенами 84
все материалы по этой теме
Турниры