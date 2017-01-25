Агент Индио: «„Эшторил“ заинтересован в продаже игрока, ЦСКА будет легко оформить сделку»

Мануэль Пирес - агент полузащитника «Эшторила» Матеуса Индио, дал понять, что ЦСКА будет легко договориться с португальским клубом о трансфере 20-летнего хавбека, если «армейцы» заинтересованы в этом переходе:

«Интересуется ли ЦСКА Матеусом? Этот вопрос следует задать руководству ЦСКА. Ко мне обращались несколько российских и других европейских клубов с целью узнать условия для возможного трансфера Матеуса Индио.

До вчерашнего дня информация об интересе ЦСКА была всего лишь слухом, но сейчас их интерес кажется реальным, возможно, они сделают официальное предложение, чтобы приобрести Индио перед началом следующего сезона.

„Эшторил“ в это зимнее трансферное окно заинтересован в полноценном трансфере, поэтому будет легко провести сделку, если ЦСКА действительно нужен Матеус и они хотят осуществить трансфер прямо сейчас».