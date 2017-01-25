Рейтинг@Mail.ru

Агент Индио: «„Эшторил“ заинтересован в продаже игрока, ЦСКА будет легко оформить сделку»

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: мнение, Эшторил, ЦСКА, Индио Матеус
Вчера, 22:38 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Антон Белюсь

Мануэль Пирес - агент полузащитника «Эшторила» Матеуса Индио, дал понять, что ЦСКА будет легко договориться с португальским клубом о трансфере 20-летнего хавбека, если «армейцы» заинтересованы в этом переходе:

«Интересуется ли ЦСКА Матеусом? Этот вопрос следует задать руководству ЦСКА. Ко мне обращались несколько российских и других европейских клубов с целью узнать условия для возможного трансфера Матеуса Индио.

До вчерашнего дня информация об интересе ЦСКА была всего лишь слухом, но сейчас их интерес кажется реальным, возможно, они сделают официальное предложение, чтобы приобрести Индио перед началом следующего сезона.

„Эшторил“ в это зимнее трансферное окно заинтересован в полноценном трансфере, поэтому будет легко провести сделку, если ЦСКА действительно нужен Матеус и они хотят осуществить трансфер прямо сейчас».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:01
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:00
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:59
ответ пользователю DAD81 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:58
ответ пользователю iGraF (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:58
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 23:57
ответ пользователю VIPded (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Вчера 23:55
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:53
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 23:52
ответ пользователю iGraF (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:51
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:49
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:48
ответ пользователю iGraF (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:47
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:44
ответ пользователю iGraF (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:44
, чтобы видеть комментарии
  4
Вчера 23:42, редактировал 25.01.2017, 23:43
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:42
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:40
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:36
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:32
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:31
ответ пользователю sir-5 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:29
ответ пользователю AntiherQ1488 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:19
Показать
Немного троллинга
  2
Вчера 23:16
Показать
Немного троллинга
  3
Вчера 23:15
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:13, редактировал 25.01.2017, 23:14
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:36 Джо Коул: «Кейн и Алли хороши, но „Тоттенхэму“ далеко до „Челси“» 0
23:25 Анчелотти: «Мюллер умеет оказаться в нужном месте в нужное время» 1
22:58 Трезеге: «Победа в Лиге чемпионов - цель „Ювентуса“» 10
22:14 Куртуа поддержал Кейлора Наваса 3
21:52 Моуриньо: «Уход Шнейдерлина и Депая - шанс для Туанзебе» 3
21:32 Луис Энрике: «Возможный вылет „Реала“ из Кубка Испании? Меня беспокоит лишь „Барселона“» 18
21:13 Джо Коул: «Азар будет лучшим игроком в истории „Челси“» 10
19:50 Делф: «Кажется, обо мне забыли» 6
19:08 Моуриньо: «Я всегда ощущал поддержку Фергюсона, даже когда мы были соперниками» 7
17:58 Аничебе расплакался, узнав о сроках своего восстановления от травмы 10
все материалы по этой теме
Турниры