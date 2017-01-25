Агент Индио: «„Эшторил“ заинтересован в продаже игрока, ЦСКА будет легко оформить сделку»
Мануэль Пирес - агент полузащитника «Эшторила» Матеуса Индио, дал понять, что ЦСКА будет легко договориться с португальским клубом о трансфере 20-летнего хавбека, если «армейцы» заинтересованы в этом переходе:
«Интересуется ли ЦСКА Матеусом? Этот вопрос следует задать руководству ЦСКА. Ко мне обращались несколько российских и других европейских клубов с целью узнать условия для возможного трансфера Матеуса Индио.
До вчерашнего дня информация об интересе ЦСКА была всего лишь слухом, но сейчас их интерес кажется реальным, возможно, они сделают официальное предложение, чтобы приобрести Индио перед началом следующего сезона.
„Эшторил“ в это зимнее трансферное окно заинтересован в полноценном трансфере, поэтому будет легко провести сделку, если ЦСКА действительно нужен Матеус и они хотят осуществить трансфер прямо сейчас».
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Нахапали ваши клубы отстоя за ещё не закончившееся зимнее ТО - утритесь тихонько и не валите с больной головы на здоровую...
"Армия" состав пополнит, хотя за постоянное беспокойство безграничное спасибо!😉
Нахапали ваши клубы отстоя за ещё не закончившееся зимнее ТО - утритесь тихонько и не валите с больной головы на здоровую...
"Армия" состав пополнит, хотя за постоянное беспокойство безграничное спасибо!😉
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У вас как бы тоже или ты считаешь водоноса/шестерку/подмастерье Конте "тренером"?
цкаг такое цкгэ)))
Мне по барабану.
Своих проблем хватает.
Нет желания тратить своё время капаясь в чужом грязном белье, как вы, "детективы".
ГОСПОДА, ВАМ ВОПРОС, КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ЦСКА?
То то и оно.
А вот и троллькины подтянулись.
У вас нет тренера. нет состава, есть лосина, но лучше бы не было, есть васины итд. В чем мы не правы то?)
Ну все теперь за коней можно не волноваться,а в стыковых им обязательно повезёт !