Трезеге: «Победа в Лиге чемпионов - цель „Ювентуса“»
Вчера, 22:58 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Бывший нападающий «Ювентуса» Давид Трезеге считает, что «бьянконери» по силам выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне:
«„Ювентус“ является лучшей командой в Италии на протяжении последних пяти лет.
Игуаин же должен стать искрой для успешного выступления в Европе, и пока он с этим справляется.
„Юве“ подписал отличных игроков, поэтому они могут выиграть и Скудетто, и Лигу чемпионов, став одним из сильнейших клубов на континенте.
Лига чемпионов - самый престижный клубный турнир, поэтому победа в нем - цель „Ювентуса“».
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Принтераст высший класс, аха-ха)