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Трезеге: «Победа в Лиге чемпионов - цель „Ювентуса“»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Трезеге Давид
Вчера, 22:58 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий «Ювентуса» Давид Трезеге считает, что «бьянконери» по силам выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне:

«„Ювентус“ является лучшей командой в Италии на протяжении последних пяти лет.

Игуаин же должен стать искрой для успешного выступления в Европе, и пока он с этим справляется.

„Юве“ подписал отличных игроков, поэтому они могут выиграть и Скудетто, и Лигу чемпионов, став одним из сильнейших клубов на континенте.

Лига чемпионов - самый престижный клубный турнир, поэтому победа в нем - цель „Ювентуса“».

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