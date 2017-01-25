Трезеге: «Победа в Лиге чемпионов - цель „Ювентуса“»

Бывший нападающий «Ювентуса» Давид Трезеге считает, что «бьянконери» по силам выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне:

«„Ювентус“ является лучшей командой в Италии на протяжении последних пяти лет.

Игуаин же должен стать искрой для успешного выступления в Европе, и пока он с этим справляется.

„Юве“ подписал отличных игроков, поэтому они могут выиграть и Скудетто, и Лигу чемпионов, став одним из сильнейших клубов на континенте.

Лига чемпионов - самый престижный клубный турнир, поэтому победа в нем - цель „Ювентуса“».