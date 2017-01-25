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«Эйбар» и «Атлетико» сыграли вничью, «матрасники» выходят в полуфинал Кубка Испании

Матч: ЭйбарЭйбар2 : 2АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 23:08 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В ответном поединке 1/4 финала Кубка Испании «Эйбар» сумел навязать борьбу «Атлетико», которой однако не хватило для выхода в следующий раунд турнира.

Эйбар, стадион «Мунисипал де Ипуруа»

«Эйбар» – «Атлетико» – 2:2 (0:0)
Голы: Энрих 74, Леон 81 - Хименес 49, Хуанфран 85.
Первый матч: 0:3

«Эйбар»: Родригес, Гальвез, Ривера, Капа, Пенья, дос Сантос, Рико (Дани 34), Нано, Бебе, Жозуэ (Энрих 72), Саррьеги (Леон 73).
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.

«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Хименес, Савич, Эрнандес, Габи, Ньигес (Коке 63), Гайтан (Врсалько 75), Корреа, Гамейро (Карраско 62), Торрес.
Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Рико 15, Эрнандес 40, Бебе 60.

Судья: Сантьяго Хайме Латре.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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