«Эйбар» и «Атлетико» сыграли вничью, «матрасники» выходят в полуфинал Кубка Испании

В ответном поединке 1/4 финала Кубка Испании «Эйбар» сумел навязать борьбу «Атлетико», которой однако не хватило для выхода в следующий раунд турнира.

Эйбар, стадион «Мунисипал де Ипуруа»

«Эйбар» – «Атлетико» – 2:2 (0:0)

Голы: Энрих 74, Леон 81 - Хименес 49, Хуанфран 85.

Первый матч: 0:3

«Эйбар»: Родригес, Гальвез, Ривера, Капа, Пенья, дос Сантос, Рико (Дани 34), Нано, Бебе, Жозуэ (Энрих 72), Саррьеги (Леон 73).

Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.

«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Хименес, Савич, Эрнандес, Габи, Ньигес (Коке 63), Гайтан (Врсалько 75), Корреа, Гамейро (Карраско 62), Торрес.

Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Рико 15, Эрнандес 40, Бебе 60.

Судья: Сантьяго Хайме Латре.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.