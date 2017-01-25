Анчелотти: «Мюллер умеет оказаться в нужном месте в нужное время»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Мюллер Томас, Анчелотти Карло
Вчера, 23:25 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти охарактеризовал нападающего мюнхенцев Томаса Мюллера:
«Мюллер - атипичный игрок, ведь он является прекрасным форвардом, при этом у него абсолютно нестандартный набор навыков и умений. Отличные форварды, как правило, атлетичны, техничны или креативны. Но это не его сильные черты, он силен тактически.
Он умеет читать игру, оказаться в нужном месте в нужное время. Нападающие редко обладают таким качеством, уж точно не на таком уровне. Его можно встретить у хавбеков и защитников, но для игроков атакующего амплуа это большая редкость.
Знаю, что это клише, но Мюллер может сыграть на любой позиции».
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