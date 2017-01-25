Анчелотти: «Мюллер умеет оказаться в нужном месте в нужное время»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти охарактеризовал нападающего мюнхенцев Томаса Мюллера:

«Мюллер - атипичный игрок, ведь он является прекрасным форвардом, при этом у него абсолютно нестандартный набор навыков и умений. Отличные форварды, как правило, атлетичны, техничны или креативны. Но это не его сильные черты, он силен тактически.

Он умеет читать игру, оказаться в нужном месте в нужное время. Нападающие редко обладают таким качеством, уж точно не на таком уровне. Его можно встретить у хавбеков и защитников, но для игроков атакующего амплуа это большая редкость.

Знаю, что это клише, но Мюллер может сыграть на любой позиции».