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Гол Салаха принёс Египту победу над Ганой. Обе сборные вышли в плей-офф

Матч: ЕгипетЕгипет1 : 0ГанаГана
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события
Вчера, 23:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В матче группового этапа Кубка Африканских Наций сборная Египта минимально обыграла Гану. Обе команды вышли в плей-офф турнира.

Порт-Жантиль, стадион «Стад де Порт-Жантиль»

Египет– Гана – 1:0 (1:0)
Голы: Салах 11

Египет: Эль-Хадари, Хегази, Габер, Фатхи, Аль-Мухаммади, Эль-Ненни, Хамед, Салах, Трезеге, Эль-Саид (Уарда 76), Мохсен (Кахраба 69).
Главный тренер: Эктор Купер.

Гана: Разак, Бойе, Менса, Аффул, Ядом, Агеманг-Баду (Мубарак 80), Амарти, Атсу, А. Айю, Гьян (Д. Айю 41), Тетте (Текпетей 72).
Главный тренер: Авраам Грант.

Предупреждения: Мохсен 56, Трезеге 74, Текпетей 77, Бойе 80.

Судья: Бакари Гассама.

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