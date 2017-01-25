Уганда и Мали сильнейшего не выявили
Вчера, 23:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В матче группового этапа Кубка Африканских Наций между сборными Уганды и Мали была зафиксирована ничья. Обе команды покидают турнир.
Оем, стадион «Стад д'Оем»
Уганда– Мали – 1:1 (0:0)
Голы: Мийя 70 - Биссума 73.
Уганда: Одонгкара, Очайя, Джуко, Валусимби, Игума, Кизито, Аучо (Азира 90), Олойя (Маведже 60), Вассва, Кизито (Масса 77), Мийя.
Главный тренер: Милутин Средоевич.
Мали: Сиссоко, Ваге, Траоре, Кулибали, Ндиайе, Думбия, Силла, Кулибали (Кулибали 54), Ндиайе, Марега (Ятабаре 78), Биссума.
Главный тренер: Ален Жиресс.
Предупреждения: Джуко 43, Одонгкара 78.
Судья: Эварист Менкуанде.
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