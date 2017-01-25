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Уганда и Мали сильнейшего не выявили

Матч: УгандаУганда1 : 1МалиМали
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события
Вчера, 23:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В матче группового этапа Кубка Африканских Наций между сборными Уганды и Мали была зафиксирована ничья. Обе команды покидают турнир.

Оем, стадион «Стад д'Оем»

Уганда– Мали – 1:1 (0:0)
Голы: Мийя 70 - Биссума 73.

Уганда: Одонгкара, Очайя, Джуко, Валусимби, Игума, Кизито, Аучо (Азира 90), Олойя (Маведже 60), Вассва, Кизито (Масса 77), Мийя.
Главный тренер: Милутин Средоевич.

Мали: Сиссоко, Ваге, Траоре, Кулибали, Ндиайе, Думбия, Силла, Кулибали (Кулибали 54), Ндиайе, Марега (Ятабаре 78), Биссума.
Главный тренер: Ален Жиресс.

Предупреждения: Джуко 43, Одонгкара 78.

Судья: Эварист Менкуанде.

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