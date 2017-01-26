Фабрегас попросил «Челси» выставить его на трансфер, хавбек нужен «Ювентусу»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Ювентус, Фабрегас Сеск
Сегодня, 00:04 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
«Ювентус» возобновил интерес к полузащитнику «Челси» Сеску Фабрегасу.
По слухам, 29-летний хавбек, который накануне вышел на третье место по числу голевых передач в Премьер-Лиге, попросил руководство «синих» выставить его на трансфер.
Игрок хочет получать больше игрового времени, которое ему готовы предоставить в «Ювентусе».
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