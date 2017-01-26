Фабрегас попросил «Челси» выставить его на трансфер, хавбек нужен «Ювентусу»

«Ювентус» возобновил интерес к полузащитнику «Челси» Сеску Фабрегасу.

По слухам, 29-летний хавбек, который накануне вышел на третье место по числу голевых передач в Премьер-Лиге, попросил руководство «синих» выставить его на трансфер.

Игрок хочет получать больше игрового времени, которое ему готовы предоставить в «Ювентусе».