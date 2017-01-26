Анчелотти: «Однажды я отказался от покупки Баджо, сегодня он бы играл у меня в старте»

Наставник «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о том, как изменились его убеждения за годы тренерской карьеры:

«Думаю, что сейчас я стал куда более прагматичным и гибким, чем был в прошлом. До этого я придерживался определенной философии, я находился под впечатлением идей Сакки и считал, что его схема 4-4-2 - это залог успеха.

Когда я работал в „Парме“, клуб согласовал переход в команду Роберто Баджо, но я наложил запрет на этот трансфер, потому что Баджо не вписывался в мою систему. Сегодня я понимаю, что нет единственного рецепта побед. Их много. Если бы сегодня клуб купил мне Роберто Баджо, я бы нашел для него место в стартовом составе».