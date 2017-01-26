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«Ювентус» выбил «Милан» из Кубка Италии

Матч: ЮвентусЮвентус2 : 1МиланМилан
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:39 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» обыграл «Милан».

Турин, стадион «Ювентус Стэдиум»

«Ювентус» – «Милан» – 2:1 (2:0)
Голы: Дибала 10, Пьянич 21 - Бакка 53

«Ювентус»: Нето, Барцальи, Бонуччи, Ругани, Асамоа, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала (Сандро 67), Манджукич, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

«Милан»: Доннарумма, Абате (Пашалич 64), Сапата, Романьоли, Антонелли, Куцка, Локателли, Бертолаччи (Хонда 90+1), Бонавентура, Бакка (Деулофеу 80), Сусо.
Главный тренер: Винченца Монтелла.

Предупреждения: Куцка 20, Пьянич 30, Локателли 33, Манджукич 44, Бонуччи 68, Алекс Сандро 71, Антонелли 72, Сапата 74.
Удаление: Локателли 54 (вторая желтая)

Судья: Массимилиано Иррати.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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