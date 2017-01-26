«Ювентус» выбил «Милан» из Кубка Италии
В поединке 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» обыграл «Милан».
Турин, стадион «Ювентус Стэдиум»
«Ювентус» – «Милан» – 2:1 (2:0)
Голы: Дибала 10, Пьянич 21 - Бакка 53
«Ювентус»: Нето, Барцальи, Бонуччи, Ругани, Асамоа, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала (Сандро 67), Манджукич, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
«Милан»: Доннарумма, Абате (Пашалич 64), Сапата, Романьоли, Антонелли, Куцка, Локателли, Бертолаччи (Хонда 90+1), Бонавентура, Бакка (Деулофеу 80), Сусо.
Главный тренер: Винченца Монтелла.
Предупреждения: Куцка 20, Пьянич 30, Локателли 33, Манджукич 44, Бонуччи 68, Алекс Сандро 71, Антонелли 72, Сапата 74.
Удаление: Локателли 54 (вторая желтая)
Судья: Массимилиано Иррати.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Сегодня не будем о грустном, тем более, что победителей не судят)
Сегодня не будем о грустном, тем более, что победителей не судят)
Ведь смотрели этот матч
Кабинетные лакеи
Вновь спешат устроить срач
Мусорщик раскрыл хлебало
И пукан его горит
У него очко прорвало
Ведь их Юве пригвоздит
Ведь смотрели этот матч
Кабинетные лакеи
Вновь спешат устроить срач
Мусорщик раскрыл хлебало
И пукан его горит
У него очко прорвало
Ведь их Юве пригвоздит
Юве-Милан это всеитальянское дерби, а после того, как орлы опустят глистов, сыграют с Ромой, в Чезену я не верю)
Ведь смотрели этот матч
Кабинетные лакеи
Вновь спешат устроить срач
Мусорщик раскрыл хлебало
И пукан его горит
У него очко прорвало
Ведь их Юве пригвоздит
Сегодня не будем о грустном, тем более, что победителей не судят)
Россонери не вижу причин расстраиваться,обыграть Юве три раза за сезон было бы слишком жирно.
Самое главное что у нас есть хорошая,сплоченная,духовитая команда,которая с правильными кадрами(а они скоро будут) станут большими чемпионами!