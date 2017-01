«Монако» переиграл «Нанси» и в финале Кубка Лиги встретится с ПСЖ

«Монако» минимально обыграл «Нанси» в полуфинальном матче Кубка французской Лиги (1:0). Встреча проходила на домашнем стадионе монегасков «Луи II».

Единственный гол в матче был забит нападающим «Монако» Радамелем Фалькао после грубой ошибки вратаря гостей Гая Нди-Ассембе (45+2).

Falcao may never score an easier goal. #ASM #WhatAHowler pic.twitter.com/Vwsltf0yzP

