Эвра подписал контракт с «Марселем»
Сегодня, 01:23 | Источник: ФК "Марсель" | Редакция: Павел Молочный
«Марсель» объявил о переходе защитника Патриса Эвра. Контракт 35-летнего француза с новым клубом рассчитан на 1.5 года.
Соглашение Эвра с «Ювентусом» истекало летом этого года, и туринцы согласились отпустить игрока бесплатно.
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