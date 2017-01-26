Эвра подписал контракт с «Марселем»

«Марсель» объявил о переходе защитника Патриса Эвра. Контракт 35-летнего француза с новым клубом рассчитан на 1.5 года.

Соглашение Эвра с «Ювентусом» истекало летом этого года, и туринцы согласились отпустить игрока бесплатно.