Клопп: «Было бы неплохой порой услышать свисток судьи»
Сегодня, 08:13 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (0:1) в полуфинале Кубка Лиги.
«Было бы неплохо иногда слышать свисток судьи. Я не знаю, сколько раз такое уже бывало в этом сезоне. От МЮ мы пропустили из чистого „вне игры“, и никто ничего не сказал. Тут нам не дали пенальти – никто ничего не говорит. „Саутгемптон“ победил и заслужил идти дальше. Мы играли хорошо, доминировали, но не реализовали много моментов. Я доволен игрой, а не результатом. Нам не повезло».
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Надо просто поздравить их с победой и пожелать им удачи в финальном матче против Халл Сити.
Ныть это по части красного манчестера
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Ну вот и всё, остальное бла-бла-бла. А то у других команд прямо нет претензий к судейству...Все тут умеют шарманку заводить.