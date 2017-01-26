Клопп: «Было бы неплохой порой услышать свисток судьи»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (0:1) в полуфинале Кубка Лиги.

«Было бы неплохо иногда слышать свисток судьи. Я не знаю, сколько раз такое уже бывало в этом сезоне. От МЮ мы пропустили из чистого „вне игры“, и никто ничего не сказал. Тут нам не дали пенальти – никто ничего не говорит. „Саутгемптон“ победил и заслужил идти дальше. Мы играли хорошо, доминировали, но не реализовали много моментов. Я доволен игрой, а не результатом. Нам не повезло».