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Клопп: «Было бы неплохой порой услышать свисток судьи»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль0 : 1СаутгемптонСаутгемптон
Соккер.Ру // Англия. Кубок Лиги 2016/2017, Заграница: мнение, Клопп Юрген
Сегодня, 08:13 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (0:1)  в полуфинале Кубка Лиги.

«Было бы неплохо иногда слышать свисток судьи. Я не знаю, сколько раз такое уже бывало в этом сезоне. От МЮ мы пропустили из чистого „вне игры“, и никто ничего не сказал. Тут нам не дали пенальти – никто ничего не говорит. „Саутгемптон“ победил и заслужил идти дальше. Мы играли хорошо, доминировали, но не реализовали много моментов. Я доволен игрой, а не результатом. Нам не повезло».

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