Зидан: «„Реалу“ не хватает реализации моментов»
Сегодня, 08:28 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал вылет команды из Кубка Испании после ничьей с «Сельтой» (2:2) в ответном матче.
«Мы сделали все, старались. Я должен поздравить игроков с тем, как они играли. Нужно теперь до конца бороться за чемпионство и победу в Лиге чемпионов. Первые полчаса были феноменальными, но нам не повезло с голом. Сейчас нет никаких вариантов – нужно смириться и идти дальше. В последнее время нам не хватает реализации».
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а супер-пупер Бензема где там?
Короче Рамос не забил, и всё, больше, оказывается тащить некому.
Рамос-Модрич-Бейл - ось команды. Хотя бы одни выпал из обоймы, или провёл плохой матч - всё посыпалось...вот и весь Реал, вся королевская мощь.
Как человек может получить ЗМ, не являясь лушим даже в своей собственной команде?