Зидан: «„Реалу“ не хватает реализации моментов»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал вылет команды из Кубка Испании после ничьей с «Сельтой» (2:2) в ответном матче.

«Мы сделали все, старались. Я должен поздравить игроков с тем, как они играли. Нужно теперь до конца бороться за чемпионство и победу в Лиге чемпионов. Первые полчаса были феноменальными, но нам не повезло с голом. Сейчас нет никаких вариантов – нужно смириться и идти дальше. В последнее время нам не хватает реализации».