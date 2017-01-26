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Зидан: «„Реалу“ не хватает реализации моментов»

Матч: СельтаСельта2 : 2РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Зидан Зинедин
Сегодня, 08:28 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал вылет команды из Кубка Испании после ничьей с «Сельтой» (2:2) в ответном матче.

«Мы сделали все, старались. Я должен поздравить игроков с тем, как они играли. Нужно теперь до конца бороться за чемпионство и победу в Лиге чемпионов. Первые полчаса были феноменальными, но нам не повезло с голом. Сейчас нет никаких вариантов – нужно смириться и идти дальше. В последнее время нам не хватает реализации».

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