Аллегри: «Сожалею по поводу ухода Эвра»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Эвра Патрис, Аллегри Массимилиано
Сегодня, 08:38 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал уход Патриса Эвра в «Марсель».
«Эвра провел с нами два очень успешных сезона. Это великий чемпион, большой профессионал. Я сожалею о его уходе. Но мы с ним говорили об этом, все согласовали. Я могу сказать о нем только положительные вещи. Он 10 лет играл в МЮ, потом пришел в „Ювентус“ и стал для нас важным игроком».
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