Аллегри: «Сожалею по поводу ухода Эвра»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал уход Патриса Эвра в «Марсель».

«Эвра провел с нами два очень успешных сезона. Это великий чемпион, большой профессионал. Я сожалею о его уходе. Но мы с ним говорили об этом, все согласовали. Я могу сказать о нем только положительные вещи. Он 10 лет играл в МЮ, потом пришел в „Ювентус“ и стал для нас важным игроком».