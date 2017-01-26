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Аллегри: «Сожалею по поводу ухода Эвра»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Эвра Патрис, Аллегри Массимилиано
Сегодня, 08:38 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал уход Патриса Эвра в «Марсель».

«Эвра провел с нами два очень успешных сезона. Это великий чемпион, большой профессионал. Я сожалею о его уходе. Но мы с ним говорили об этом, все согласовали. Я могу сказать о нем только положительные вещи. Он 10 лет играл в МЮ, потом пришел в „Ювентус“ и стал для нас важным игроком».

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