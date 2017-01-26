Жардим: «„Монако“ 14 лет не играл в финале»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал выход команды в финал Кубка Лиги после победы над «Нанси» (1:0).

«Нелегко играть против хорошей команды, которая пропустила последние выходные. А у нас было только два дня на восстановление. Но мы сделали это. Впереди нас ждет интересный финал с ПСЖ. „Монако“ в последний раз играл в финале 14 лет назад. Мы очень рады тому, чего достигли. Финал будет очень важен для нас».