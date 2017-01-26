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Жардим: «„Монако“ 14 лет не играл в финале»

Соккер.Ру // Франция. Кубок Лиги 2016/2017, Заграница: мнение, Монако, Жардим Леонарду
Сегодня, 08:50 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал выход команды в финал Кубка Лиги после победы над «Нанси» (1:0).

«Нелегко играть против хорошей команды, которая пропустила последние выходные. А у нас было только два дня на восстановление. Но мы сделали это. Впереди нас ждет интересный финал с ПСЖ. „Монако“ в последний раз играл в финале 14 лет назад. Мы очень рады тому, чего достигли. Финал будет очень важен для нас».

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