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Пюэль: «„Саутгемптон“ поедет на „Уэмбли“, чтобы выиграть Кубок Лиги»

Соккер.Ру // Англия. Кубок Лиги 2016/2017, Заграница: мнение, Саутгемптон, Пюэль Клод
Сегодня, 09:18 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль прокомментировал выход команды в финал Кубка Лиги после победы над «Ливерпулем».

«Это фантастика. Команда получила награду за работу. Было трудно пробить путь на „Уэмбли“. Но мы заслужили выход в финал. Теперь у нас впереди игра на „Уэмбли“, и мы постараемся выиграть турнир. Я всего один раз был на этом легендарном стадионе: видел, как Франция побеждает Англию».

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