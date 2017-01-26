Пюэль: «„Саутгемптон“ поедет на „Уэмбли“, чтобы выиграть Кубок Лиги»
Сегодня, 09:18 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль прокомментировал выход команды в финал Кубка Лиги после победы над «Ливерпулем».
«Это фантастика. Команда получила награду за работу. Было трудно пробить путь на „Уэмбли“. Но мы заслужили выход в финал. Теперь у нас впереди игра на „Уэмбли“, и мы постараемся выиграть турнир. Я всего один раз был на этом легендарном стадионе: видел, как Франция побеждает Англию».
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Так что, у них совершенно нет иного выхода, кроме как ехать на "Уэмбли" и выигрывать.