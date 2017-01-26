Паулета: «Гедеш может многого добиться в ПСЖ»
Сегодня, 09:22 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Легендарный нападающий ПСЖ Педру Паулета выразил радость по поводу перехода в парижский клуб его соотечественника Гонсалу Гедеша.
«Я хорошо его знаю. Он играет за молодежную сборную Португалии. Я видел, как он растет от матча к матчу. Это большой талант, который наделен физическими качествами и техникой. Он может многого добиться в ПСЖ. Здесь он будет расти.
Я рад, что мой бомбардирский рекорд был побит в ПСЖ. Рад видеть, что это делают игроки уровня Ибрагимовича и Кавани. Надеюсь, что Эдинсон надолго останется в Париже. Это один из лучших форвардов в европейских чемпионатах».
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