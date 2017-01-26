Паулета: «Гедеш может многого добиться в ПСЖ»

Легендарный нападающий ПСЖ Педру Паулета выразил радость по поводу перехода в парижский клуб его соотечественника Гонсалу Гедеша.

«Я хорошо его знаю. Он играет за молодежную сборную Португалии. Я видел, как он растет от матча к матчу. Это большой талант, который наделен физическими качествами и техникой. Он может многого добиться в ПСЖ. Здесь он будет расти.

Я рад, что мой бомбардирский рекорд был побит в ПСЖ. Рад видеть, что это делают игроки уровня Ибрагимовича и Кавани. Надеюсь, что Эдинсон надолго останется в Париже. Это один из лучших форвардов в европейских чемпионатах».