«Ювентус» не будет выкупать Бенатиа у «Баварии»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Бавария, Бенатиа Мехди
Сегодня, 09:28 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа летом должен будет искать новый клуб. «Бавария», которой принадлежит игрок, не рассчитывает на 29-летнего марокканца, поэтому планирует его продать летом. Арендовавший игрока «Ювентус» выкупать права не собирается. В «Баварию» Бенатиа перешел в 2014 году из «Ромы».
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