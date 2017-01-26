«Ювентус» не будет выкупать Бенатиа у «Баварии»

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа летом должен будет искать новый клуб. «Бавария», которой принадлежит игрок, не рассчитывает на 29-летнего марокканца, поэтому планирует его продать летом. Арендовавший игрока «Ювентус» выкупать права не собирается. В «Баварию» Бенатиа перешел в 2014 году из «Ромы».