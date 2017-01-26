«Севилья» хочет купить Энцо Переса
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Валенсия, Перес Энцо
Сегодня, 09:32 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Валенсии» Энцо Перес может сменить команду. Интерес к хавбеку проявляет «Севилья», которая начала переговоры о покупке аргентинца. В его услугах заинтересован лично наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли. Экс-игрок «Бенфики» перешел в «Валенсию» в 2014 году.
Другие материалы по теме:
10:43 Слухи «Мидлсбро» хочет подписать Хесе 0
09:28 Слухи «Ювентус» не будет выкупать Бенатиа у «Баварии» 1
Вчера
20:59 Слухи «Дженоа» арендует у «Палермо» Хильемарка 1
20:00 Слухи В ближайшие часы Эвра пройдёт медосмотр в «Марселе» 3
17:29 Слухи «Уотфорд» и «Милан» согласовали аренду Ньянга 5
17:21 Слухи Раноккии не будет в «Зените» 173
16:17 Слухи «Ницца» интересуется Манданда и Оббади 2
15:38 Слухи «Челси» нацелился на Диего Лопеса 7
15:31 Слухи «Интер» заинтересовался Облаком 6
Или войдите через