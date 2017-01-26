«Севилья» хочет купить Энцо Переса

Полузащитник «Валенсии» Энцо Перес может сменить команду. Интерес к хавбеку проявляет «Севилья», которая начала переговоры о покупке аргентинца. В его услугах заинтересован лично наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли. Экс-игрок «Бенфики» перешел в «Валенсию» в 2014 году.