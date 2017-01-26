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«Севилья» хочет купить Энцо Переса

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Валенсия, Перес Энцо
Сегодня, 09:32 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Валенсии» Энцо Перес может сменить команду. Интерес к хавбеку проявляет «Севилья», которая начала переговоры о покупке аргентинца. В его услугах заинтересован лично наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли. Экс-игрок «Бенфики» перешел в «Валенсию» в 2014 году.

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