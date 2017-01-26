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Бериссо: «Оборона „Сельты“ проявила героизм»

Матч: СельтаСельта2 : 2РеалРеал
Идет второй тайм
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Бериссо Эдуардо
Сегодня, 09:37 | Источник: Marca.com | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериссо прокомментировал ничью с «Реалом» (2:2), которая позволила его команде пройти дальше в Кубке Испании.

«Матч был очень трудным, напряженным, эмоциональным. Нервозность кое-что портила. Но команда показала фантастический характер, шла в атаку, и я должен поздравить игроков. Они заслужили это. Нам в обороне под давлением приходилось справляться с очень опасными соперниками. Мы понимали, что будем страдать, приходилось совершать героические подвиги в обороне. Благодарю болельщиков за поддержку. Мы смотрим в будущее с надежной. Нужно быть последовательными».

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