Бериссо: «Оборона „Сельты“ проявила героизм»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериссо прокомментировал ничью с «Реалом» (2:2), которая позволила его команде пройти дальше в Кубке Испании.

«Матч был очень трудным, напряженным, эмоциональным. Нервозность кое-что портила. Но команда показала фантастический характер, шла в атаку, и я должен поздравить игроков. Они заслужили это. Нам в обороне под давлением приходилось справляться с очень опасными соперниками. Мы понимали, что будем страдать, приходилось совершать героические подвиги в обороне. Благодарю болельщиков за поддержку. Мы смотрим в будущее с надежной. Нужно быть последовательными».