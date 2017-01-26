Черчесов: «После ОАЭ еду в Турцию, Испанию, чтобы просмотреть игроков»
Сегодня, 10:33 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов просмотрел контрольный матч «Краснодара» с «Пахтакором» (1:0) в ОАЭ.
«Здесь в ОАЭ работает не только „Краснодар“, но и „Спартак“. Я остаюсь тут на неделю. Потом еду в Турцию, Испанию. Надо своими глазами обсматривать, кто на что готов на сегодняшний день.
Матч „Краснодара“? Понятно, что победа – это всегда победа. Играли два состава, последний день сборов, понятно, что ножки подустали, и психологически тоже уже усталость есть. Поэтому не было той свежести, которую мы привыкли видеть в матчах чемпионата России или в официальных матчах.
Как проявили себя молодые игроки? Я не большой любитель говорить о них, потому что молодым футболистам иногда эти разговоры мешают».
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Разве Краснодар не 2:0 выиграл или Черчесов после первого гола ушел?))