Черчесов: «После ОАЭ еду в Турцию, Испанию, чтобы просмотреть игроков»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов просмотрел контрольный матч «Краснодара» с «Пахтакором» (1:0) в ОАЭ.

«Здесь в ОАЭ работает не только „Краснодар“, но и „Спартак“. Я остаюсь тут на неделю. Потом еду в Турцию, Испанию. Надо своими глазами обсматривать, кто на что готов на сегодняшний день.

Матч „Краснодара“? Понятно, что победа – это всегда победа. Играли два состава, последний день сборов, понятно, что ножки подустали, и психологически тоже уже усталость есть. Поэтому не было той свежести, которую мы привыкли видеть в матчах чемпионата России или в официальных матчах.

Как проявили себя молодые игроки? Я не большой любитель говорить о них, потому что молодым футболистам иногда эти разговоры мешают».