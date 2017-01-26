Канделаки: «Очень хочется показывать чемпионат Китая на „Матч ТВ“»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки изъявила желание показывать на каналах холдинга матчи чемпионата Китая.

«Очень этого хочется! Мне кажется, там будет интересно, но боюсь, что одни Халк с Витселем его не вытянут. Хотя то, как системно они вкладываются, говорит о том, что это будет зрелище. Визуально китайский чемпионат не станет сразу большим событием на ТВ, но пропускать его не надо – стоит держать руку на пульсе».