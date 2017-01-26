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Канделаки: «Очень хочется показывать чемпионат Китая на „Матч ТВ“»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Россия: мнение
Сегодня, 10:39 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки изъявила желание показывать на каналах холдинга матчи чемпионата Китая.

«Очень этого хочется! Мне кажется, там будет интересно, но боюсь, что одни Халк с Витселем его не вытянут. Хотя то, как системно они вкладываются, говорит о том, что это будет зрелище. Визуально китайский чемпионат не станет сразу большим событием на ТВ, но пропускать его не надо – стоит держать руку на пульсе».

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