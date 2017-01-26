«Мидлсбро» хочет подписать Хесе

Нападающий ПСЖ Хесе близок к переезду в Англию. В Париже на испанца не рассчитывают, поэтому до конца января он должен сменить команду. Интерес к нему проявляла «Рома» и «Лас-Пальмас». Но ближе всех к подписанию экс-игрока «Реала» оказался «Мидлсбро». Там работает знакомый с ним по работе в «Реале» Айтор Каранка, который хочет пригласить Хесе. При этом сам игрок хотел бы вернуться в Испанию, с которой лучше знаком.