«Мидлсбро» хочет подписать Хесе
Сегодня, 10:43 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий ПСЖ Хесе близок к переезду в Англию. В Париже на испанца не рассчитывают, поэтому до конца января он должен сменить команду. Интерес к нему проявляла «Рома» и «Лас-Пальмас». Но ближе всех к подписанию экс-игрока «Реала» оказался «Мидлсбро». Там работает знакомый с ним по работе в «Реале» Айтор Каранка, который хочет пригласить Хесе. При этом сам игрок хотел бы вернуться в Испанию, с которой лучше знаком.
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