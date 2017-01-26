«Ювентусу» интересен швед из «Палермо»

Полузащитник «Палермо» Робин Квайсон попал в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб предложил 2,8 млн евро за игрока сборной Швеции, чей контракт с «Палермо» истекает летом. «Палермо» пока не дал ответа на запрос.