«Ювентусу» интересен швед из «Палермо»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Палермо, Квайсон Робин
Сегодня, 11:43 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Палермо» Робин Квайсон попал в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб предложил 2,8 млн евро за игрока сборной Швеции, чей контракт с «Палермо» истекает летом. «Палермо» пока не дал ответа на запрос.
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