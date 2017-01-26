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Молодёжная сборная России в отборе Евро-2019 сыграет с Сербией, Австрией и Македонией

Соккер.Ру // Жеребьевки, Россия (до 21)
Сегодня, 11:47 | Источник: UEFA.com | Редакция: Сергей Иванов

УЕФА провел жеребьевку отборочного турнира Евро-2019 для молодежных сборных. Российская команда попала в группу 7. Вместе с ней сыграют Сербия, Австрия, Македония, Армения и Гибралтар. Всего в турнире принимают участие 54 команды. Италия получила прямую путевку на турнир. Победители групп выйдут в финальную часть, четыре лучшие вторые команды сыграют в стыковых матчах.

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