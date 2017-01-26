«Анжи» на втором сборе сыграет с «Ботевом», «Дуклой» и «Вардаром»
Сегодня, 11:50 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Сергей Иванов
«Анжи», завершивший первый зимний сбор, определился с графиком спаррингов на втором сборе, который пройдет в турецком Белеке с 29 января по 9 февраля. «Анжи» проведет три контрольных матча: 2 февраля сыграет с болгарским «Ботевом», 5 февраля – с македонским «Вардаром», 8 февраля – с чешской «Дуклой».
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