«Анжи» на втором сборе сыграет с «Ботевом», «Дуклой» и «Вардаром»

«Анжи», завершивший первый зимний сбор, определился с графиком спаррингов на втором сборе, который пройдет в турецком Белеке с 29 января по 9 февраля. «Анжи» проведет три контрольных матча: 2 февраля сыграет с болгарским «Ботевом», 5 февраля – с македонским «Вардаром», 8 февраля – с чешской «Дуклой».