«Уфа» на втором сборе сыграет с болгарскими клубами

«Уфа» отправилась на второй зимний сбор и определилась с датами проведения контрольных матчей на Кипре. 29 января «Уфа» сыграет с болгарским «Берое», а 2 февраля – с болгарским «Левски». 6 февраля состоится еще один спарринг, но имя соперника пока уточняется.