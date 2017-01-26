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«Уфа» на втором сборе сыграет с болгарскими клубами

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Уфа, Берое, Левски
Сегодня, 11:53 | Источник: ФК "Уфа" | Редакция: Сергей Иванов

«Уфа» отправилась на второй зимний сбор и определилась с датами проведения контрольных матчей на Кипре. 29 января «Уфа» сыграет с болгарским «Берое», а 2 февраля – с болгарским «Левски». 6 февраля состоится еще один спарринг, но имя соперника пока уточняется.

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