«Уфа» на втором сборе сыграет с болгарскими клубами
Сегодня, 11:53 | Источник: ФК "Уфа" | Редакция: Сергей Иванов
«Уфа» отправилась на второй зимний сбор и определилась с датами проведения контрольных матчей на Кипре. 29 января «Уфа» сыграет с болгарским «Берое», а 2 февраля – с болгарским «Левски». 6 февраля состоится еще один спарринг, но имя соперника пока уточняется.
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