Моуриньо: «Марсьяль не пользовался предоставляемыми возможностями»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Марсьяль Антони, Моуриньо Жозе
Сегодня, 11:57 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо высказался о перспективах Антони Марсьяля в команде.
«Я не думаю, что он потерял концентрацию. Полагаю, он не хватался обеими руками за большие возможности, которые у него были. У нас есть пять игроков на схожую позицию. Я не могу давать шансы одному и не думать о других. С пятью игроками на две позиции я должен награждать за старания лучших».
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