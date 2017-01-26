Моуриньо: «Марсьяль не пользовался предоставляемыми возможностями»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо высказался о перспективах Антони Марсьяля в команде.

«Я не думаю, что он потерял концентрацию. Полагаю, он не хватался обеими руками за большие возможности, которые у него были. У нас есть пять игроков на схожую позицию. Я не могу давать шансы одному и не думать о других. С пятью игроками на две позиции я должен награждать за старания лучших».