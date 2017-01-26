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«Краснодар» на сборе в Испании сыграет с «Рубином»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Краснодар, Рубин, Славия П, Сувон Самсунг
Сегодня, 12:26 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Сергей Иванов

«Краснодар» определился с соперниками по контрольным матчам на сборе в Испании, который пройдет с 29 января по 10 февраля. 3 февраля «Краснодар» встретится с венгерским «Видеотоном», 5 февраля - с пражской «Славией», 6 февраля – с корейским клубом «Сувон Самсунг Блювингз», 8 февраля – с «Хаугесунном» из Норвегии, а 9 февраля – с казанским «Рубином».

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