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Рамос: «Иногда удача „Реалу“ сопутствует, но не в этот раз»

Матч: СельтаСельта2 : 2РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Рамос Серхио
Сегодня, 12:35 | Источник: Sport.es | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал вылет команды из Кубка Испании после противостояния с «Сельтой».

«Правда в том, что команда сделала все для прохода и должна гордиться своей работой. Но это проваленный день, потому что мы вылетели из турнира. Мы должны перевернуть страницу и поздравить соперника. Мы создали много моментов, пусть и играли не идеально. Нам не повезло. Иногда удача нам сопутствует, но не в этот раз. Мы сделали все, что могли».

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