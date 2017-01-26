Рамос: «Иногда удача „Реалу“ сопутствует, но не в этот раз»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал вылет команды из Кубка Испании после противостояния с «Сельтой».

«Правда в том, что команда сделала все для прохода и должна гордиться своей работой. Но это проваленный день, потому что мы вылетели из турнира. Мы должны перевернуть страницу и поздравить соперника. Мы создали много моментов, пусть и играли не идеально. Нам не повезло. Иногда удача нам сопутствует, но не в этот раз. Мы сделали все, что могли».