Торже: «Не планирую покидать „Терек“, хочу играть больше»

Полузащитник «Терека» Габриэль Торже на сборе отметил, что хотел бы чаще играть и быть на виду у наставника сборной Румынии Кристофа Даума.

«Очень важно проводить хорошие тренировки, готовить себя и быть в форме к первому матчу чемпионата. Не думаю, что в тестовых матчах результат имеет решающее значение. Главное – форма. Даум находится в Турции, чтобы следить за румынскими командами, нас в „Тереке“ из румын двое. Думаю, он хочет следить за нашей работой. Конечно, играть за сборную — это дополнительный бонус в карьере, сейчас для меня важнее начать играть за свою команду, а затем и за сборную.

Почему мало играю? Это не связано с адаптацией, не знаю, в чем дело. Буду тренироваться, прилагая максимум усилий, чтобы играть как можно больше. Я не планирую переход в другую команду».