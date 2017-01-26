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Торже: «Не планирую покидать „Терек“, хочу играть больше»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Терек, Торже Габриэль
Сегодня, 12:41 | Источник: ФК "Терек" | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Терека» Габриэль Торже на сборе отметил, что хотел бы чаще играть и быть на виду у наставника сборной Румынии Кристофа Даума.

«Очень важно проводить хорошие тренировки, готовить себя и быть в форме к первому матчу чемпионата. Не думаю, что в тестовых матчах результат имеет решающее значение.  Главное – форма. Даум находится в Турции, чтобы следить за румынскими командами, нас в „Тереке“ из румын двое. Думаю, он хочет следить за нашей работой. Конечно, играть за сборную — это дополнительный бонус в карьере, сейчас для меня важнее начать играть за свою команду, а затем и за сборную.

Почему мало играю? Это не связано с адаптацией, не знаю, в чем дело. Буду тренироваться, прилагая максимум усилий, чтобы играть как можно больше. Я не планирую переход в другую команду».

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