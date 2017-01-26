Суботич ведёт переговоры о разрыве контракта с дортмундской «Боруссией»

Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич ведет переговоры о разрыве контракта с клубом. 28-летний серб не имеет игровой практики, поэтому хочет найти себе новую команду. Прошлым летом сорвался его переход в «Мидлсбро» из-за проблем со здоровьем. Теперь он может перейти в «Кельн».