Суботич ведёт переговоры о разрыве контракта с дортмундской «Боруссией»
Сегодня, 13:45 | Источник: Bild.de | Редакция: Сергей Иванов
Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич ведет переговоры о разрыве контракта с клубом. 28-летний серб не имеет игровой практики, поэтому хочет найти себе новую команду. Прошлым летом сорвался его переход в «Мидлсбро» из-за проблем со здоровьем. Теперь он может перейти в «Кельн».
Другие материалы по теме:
Вчера
22:03 Официально «Сампдория» объявила о расторжении контракта с Кассано 1
11:37 Официально Коутиньо продлил контракт с «Ливерпулем» 38
09:49 Официально Ромеу продлил контракт с «Саутгемптоном» 1
24 января 2017
13:25 Официально Вилькер продлил договор с «Тереком» 4
13:16 Слухи «Барселона» предложит Месси контракт до 2022 года 56
12:59 Слухи «Ювентус» продлит контракт с Дибалой на этой неделе 8
23 января 2017
16:57 Официально Фото Пулишич продлил контракт с «Боруссией» 5
22 января 2017
Или войдите через