Китайские инвесторы выкупят долю в «Саутгемптоне»
Сегодня, 13:49 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
«Саутгемптон», который вышел в финал Кубка Лиги, может обзавестись китайскими инвесторами. Вкладывать средства в этот клуб хочет компания Lander Sports Development. Компания уже договорилась с владельцем «Саутгемптона» о покупке доли в клубе. Всего компания за три года вложила в английские клубы 2,8 млрд евро, выкупив доли в «Астон Вилле», «Бирмингеме», «Вест Бромвиче» и «Вулверхэмптоне».
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