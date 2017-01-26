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Китайские инвесторы выкупят долю в «Саутгемптоне»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Саутгемптон
Сегодня, 13:49 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

«Саутгемптон», который вышел в финал Кубка Лиги, может обзавестись китайскими инвесторами. Вкладывать средства в этот клуб хочет компания Lander Sports Development. Компания уже договорилась с владельцем «Саутгемптона» о покупке доли в клубе. Всего компания за три года вложила в английские клубы 2,8 млрд евро, выкупив доли в «Астон Вилле», «Бирмингеме», «Вест Бромвиче» и «Вулверхэмптоне».

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