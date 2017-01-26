Китайские инвесторы выкупят долю в «Саутгемптоне»

«Саутгемптон», который вышел в финал Кубка Лиги, может обзавестись китайскими инвесторами. Вкладывать средства в этот клуб хочет компания Lander Sports Development. Компания уже договорилась с владельцем «Саутгемптона» о покупке доли в клубе. Всего компания за три года вложила в английские клубы 2,8 млрд евро, выкупив доли в «Астон Вилле», «Бирмингеме», «Вест Бромвиче» и «Вулверхэмптоне».