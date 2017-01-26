«Порту» установил сумму отступных за Данилу в размере 60 млн евро
Сегодня, 14:50 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
«Порту» продлил контракт с полузащитником Данилу Перейрой, на которого претендовали английские клубы. Соглашение с 25-летним хавбеком рассчитано до 2022 года. Сумма отступных в контракте увеличена до 60 млн евро.
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