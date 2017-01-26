Пуцко пройдёт просмотр в «Уфе»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Уфа, Спартак М, Пуцко Александр
Сегодня, 14:59 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Спартака» Александр Пуцко может продолжить карьеру в «Уфе». 23-летний игрок пройдет просмотр в уфимской команде. В нынешнем сезоне он сыграл в одном матче чемпионата России. Всего на его счету четыре игры за «Спартак».
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