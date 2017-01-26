Пуцко пройдёт просмотр в «Уфе»

Защитник «Спартака» Александр Пуцко может продолжить карьеру в «Уфе». 23-летний игрок пройдет просмотр в уфимской команде. В нынешнем сезоне он сыграл в одном матче чемпионата России. Всего на его счету четыре игры за «Спартак».