Гулум вернулся из «Хебея» в «Бешикташ»

Защитник сборной Турции Эрсан Гулум вернулся в «Бешикташ». 29-летний игрок год назад перешел в китайский «Хебей», однако принял решение вернуться в Турцию. Он арендован на один сезон. В «Бешикташе» Гулум играл с 2011 по 2016 год.