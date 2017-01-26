Гулум вернулся из «Хебея» в «Бешикташ»
Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Бешикташ, Хебей ЧФ, Гулум Эрсан
Сегодня, 15:51 | Источник: ФК "Бешикташ" | Редакция: Сергей Иванов
Защитник сборной Турции Эрсан Гулум вернулся в «Бешикташ». 29-летний игрок год назад перешел в китайский «Хебей», однако принял решение вернуться в Турцию. Он арендован на один сезон. В «Бешикташе» Гулум играл с 2011 по 2016 год.
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