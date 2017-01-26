Билич выписан из больницы
Сегодня, 15:53 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич выписан из больницы, куда попал в начале недели из-за тяжелого гриппа. Специалисту стало легче, и он в ближайшее время должен вернуться к работе с командой. При этом он остается под наблюдением врачей.
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С выздоровлением и спортивных успехов!!!