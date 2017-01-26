Суботич перешёл в «Кёльн»

Как и ожидалось, защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич покинул команду. 28-летний серб арендован «Кельном» до конца сезона. В нынешнем сезоне Суботич из-за травм не выходил на поле. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до 2018 года.