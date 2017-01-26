Суботич перешёл в «Кёльн»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Боруссия Д, Кельн, Суботич Невен
Сегодня, 15:56 | Источник: ФК "Кельн" | Редакция: Сергей Иванов
Как и ожидалось, защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич покинул команду. 28-летний серб арендован «Кельном» до конца сезона. В нынешнем сезоне Суботич из-за травм не выходил на поле. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до 2018 года.
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