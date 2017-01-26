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Хави продлил контракт с «Аль-Саддом»

Соккер.Ру // Контракты, Аль-Садд, Хави
Сегодня, 15:58 | Источник: ФК "Аль-Садд" | Редакция: Сергей Иванов

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави продлил контракт с «Аль-Саддом». 37-летний испанец подписал новое соглашение с катарским клубом до 2018 года. Он играет за «Аль-Садд» с 2015 года.

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