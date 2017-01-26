Женезио: «„Лион“ ещё верит в чемпионство»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио отметил, что его клуб продолжает верить в чемпионство.

«Я не думаю, что предстоящий матч между ПСЖ и „Монако“ будет игрой за титул. Есть еще много туров, многое случится. Возможности будут и у нас. Мы верим в титул. Это может показаться странным, но это так. У нас есть игра и на восемь очков больше, чем в прошлом году в это же время. Если будем делать свою работу, то получим шанс догнать лидеров. Мы должны быть амбициозными».