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Женезио: «„Лион“ ещё верит в чемпионство»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Лион, Женезио Бруно
Сегодня, 16:15 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио отметил, что его клуб продолжает верить в чемпионство.

«Я не думаю, что предстоящий матч между ПСЖ и „Монако“ будет игрой за титул. Есть еще много туров, многое случится. Возможности будут и у нас. Мы верим в титул. Это может показаться странным, но это так. У нас есть игра и на восемь очков больше, чем в прошлом году в это же время. Если будем делать свою работу, то получим шанс догнать лидеров. Мы должны быть амбициозными».

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