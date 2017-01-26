«Интер» отдал Мьянге в аренду «Кальяри»
Сегодня, 16:18 | Источник: ФК "Кальяри" | Редакция: Сергей Иванов
«Интер» принял решение отдать в аренду «Кальяри» защитника Сену Мьянге. 19-летний бельгиец до конца сезона будет играть за островитян. Летом «Кальяри» может его выкупить. Мьянге в нынешнем сезоне играл в Лиге Европы и провел три матча в Серии А.
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