«Интер» отдал Мьянге в аренду «Кальяри»

«Интер» принял решение отдать в аренду «Кальяри» защитника Сену Мьянге. 19-летний бельгиец до конца сезона будет играть за островитян. Летом «Кальяри» может его выкупить. Мьянге в нынешнем сезоне играл в Лиге Европы и провел три матча в Серии А.