Дробны оштрафован и дисквалифицирован на три матча
Сегодня, 16:22 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Вратарь «Вердера» Ярослав Дробны получил дисквалификацию за удаление в матче чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (1:2). 27-летний чех оштрафован на 10 тысяч евро за грубый фол против Марко Ройса. Также увеличена его дисквалификация до трех матчей.
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