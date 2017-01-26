Дробны оштрафован и дисквалифицирован на три матча

Вратарь «Вердера» Ярослав Дробны получил дисквалификацию за удаление в матче чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (1:2). 27-летний чех оштрафован на 10 тысяч евро за грубый фол против Марко Ройса. Также увеличена его дисквалификация до трех матчей.