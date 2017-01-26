«Хоффенхайм» продлил контракт с Бауманном
Сегодня, 16:26 | Источник: ФК "Хоффенхайм" | Редакция: Сергей Иванов
Основной вратарь «Хоффенхайма» Оливер Бауманн продлил контракт с клубом. 26-летний голкипер подписал соглашение до 2021 года. В Бундеслиге он провел уже 215 матчей. В «Хоффенхайм» Бауманн перешел из «Фрайбурга» в 2014 году за 7 млн евро.
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