«Хоффенхайм» продлил контракт с Бауманном

Основной вратарь «Хоффенхайма» Оливер Бауманн продлил контракт с клубом. 26-летний голкипер подписал соглашение до 2021 года. В Бундеслиге он провел уже 215 матчей. В «Хоффенхайм» Бауманн перешел из «Фрайбурга» в 2014 году за 7 млн евро.