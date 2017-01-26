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Венгер: «Удивлюсь, если меня дисквалифицируют»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Арсенал, Венгер Арсен
Сегодня, 16:51 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что не боится дисквалификации за действия против арбитра в матче с «Бернли».

«Мне нечего добавить к сказанному. Я достаточно взрослый, чтобы самостоятельно защититься. Я страстный человек, который вовлечен в свою работу. Хочу побеждать в каждом матче. Не знаю, буду ли я наказан и как именно. Если меня дисквалифицируют, я буду удивлен».

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