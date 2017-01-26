Венгер: «Удивлюсь, если меня дисквалифицируют»
Сегодня, 16:51 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что не боится дисквалификации за действия против арбитра в матче с «Бернли».
«Мне нечего добавить к сказанному. Я достаточно взрослый, чтобы самостоятельно защититься. Я страстный человек, который вовлечен в свою работу. Хочу побеждать в каждом матче. Не знаю, буду ли я наказан и как именно. Если меня дисквалифицируют, я буду удивлен».
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